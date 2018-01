Peru x Paraguai em clima de feitiçaria A feitiçaria entra em campo no Peru para ajudar a seleção treinada pelo brasileiro Paulo Autuori a vencer o Paraguai, neste sábado, em Lima, na primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2006. O trabalho de um "bruxo" foi mostrado pelos jornalistas. Consistia em uma foto de Gamarra, capitão da seleção paraguaia, atravessada por um facão. Ele lançou maldições ao som de maracas e indicou poções para afastar maus espíritos e a possibilidade de uma derrota. Paulo Autuori, alheio a bruxarias, disse estar contente com a assimilação de seu esquema tático pelos jogadores, embora se negasse a entrar em maiores detalhes sobre como seu time atuará. "O adversário é duro e não podemos cair em desespero durante a partida", disse o treinador brasileiro, que contará com todos os titulares, inclusive o astro Cláudio Pizarro, atacante que faz sucesso no Bayern de Munique. O Paraguai mantém estrelas que participaram dos dois últimos Mundiais, mas também traz novidades para a partida. A maior é a confirmação de Tavarelli no gol, no lugar do não mais "eterno" Chilavert, afastado por questões técnicas e financeiras. As esperanças estão também em um jogador do Bayern de Munique: o atacante Roque Santacruz, que formará dupla com José Cardozo, do Toluca, do México. Arce e Gamarra, que tiveram sucesso no Palmeiras e Corinthians, respectivamente, estão escalados, assim como Enciso, Paredes e Jorge Campos, outros veteranos do time.