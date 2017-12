Peruanas, com o coração dividido Boa parte da colônia peruana promete grande festa hoje, no Shopping Market Place. A comemoração começa com o show da compatriota Adriana Mezzadri, cantora e compositora, no encerramento da IV Feira Natalina Peruana (todo o dinheiro arrecadado será doado para o Lar Irmã Inês, entidade que cuida de crianças carentes). Depois, dizem fazer muito barulho no duelo de seu país com o Brasil. Serão muitas senhoras peruanas, todas vestidas de vermelho, fazendo uma verdadeira corrente religiosa. Tudo porque não acreditam em uma vitória de sua seleção. Pediram à Santa Rosa de Lima e ao Senhor dos Milagres, padroeiros do Peru, que façam um milagre. "O Brasil sempre ganha, então o empate nos agrada", revela Myriam Figueroa, presidente do Comitê das Peruanas. "A esperança está escondida lá no fundo. Esperando que aconteça o impossível." Há 14 anos no País, diz que o coração já está dividido. "Minhas filhas nasceram aqui, então, quem ganhar está bom." Elsa Mezzadri, mãe de Adriana, também torcerá por igualdade. Porque é casada com o brasileiro Valiciano e aprendeu a amar o país verde e amarelo. "Mas queria que o Brasil desse uma chance para o Peru." Adriana, de 33 anos, nasceu no Peru. Viveu lá dos 9 aos 16 anos. Fala português perfeitamente e sempre está fazendo músicas para minisséries e novelas da Globo. Semana passada, inclusive, foi convidada para cantar o hino nacional brasileiro em Palmas-TO no enceramento dos jogos indígenas. Na festa de hoje, onde lançará seu primeiro disco solo, Marcas de Ayer, da livraria cultura, promete agitar seus compatriotas. Ao contrário de todos, usará uma roupa verde, amarela, vermelha e branca. "Todos torcendo pelo empate."