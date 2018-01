Peruano Miguel Trauco comemora acerto com o Flamengo: 'Presente de Natal'

O lateral-esquerdo Miguel Trauco, titular da seleção do Peru, será reforço do Flamengo na próxima temporada. O acerto foi revelado pelo jogador do Universitário, mas ainda não confirmado pelo clube, que aguarda os exames médicos e a assinatura do contrato que, segundo o peruano, será de três anos.

Em entrevista ao jornal Líbero, de Lima, Trauco comemorou bastante o acerto. "É meu primeiro passo no exterior e tomara que tudo saia bem. É um grande presente de Natal. Quero triunfar neste novo desafio para mim. O Flamengo é um grande de América do Sul, é o torcedor com mais torcedores no mundo", festejou.

Segundo o próprio lateral, ele viajará ao Brasil nos primeiros dias de janeiro para se apresentar. O atacante Guerrero, também peruano, ajudou o Flamengo a decidir pela contratação. "As referências que deu sobre minha pessoa ajudaram muito, assim como as boas palavras do professor Gareca (técnico da seleção)."

Trauco tem 24 anos e começou a carreira no Unión Comercio, onde foi titular por cinco temporadas. Em 2016, já com passagem pela seleção, chegou ao Universitário, assumindo, aí sim, a vaga de lateral-esquerdo titular do Peru, inclusive na Copa América Centenário.

A contratação do peruano pelo Flamengo surpreende porque o clube já tem o jovem Jorge, de 20 anos, eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro. O elenco já conta com outros quatro estrangeiros: o zagueiro argentino Donatti, o volante colombiano Cuellar, o meia argentino Mancuello e o atacante peruano Guerrero.