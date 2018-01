Peruano vai apitar Brasil x Argentina O peruano Gilberto Hidalgo vai apitar a partida entre Brasil x Argentina, quarta-feira, às 0h10 (horário de Brasília), válido pela primeira rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. O árbitro terá o auxílio do boliviano Arol Valda e do equatoriano Feliz Badaraco.