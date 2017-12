Peruanos apelam para nacionalismo Os jogadores da seleção do Peru estão preocupados com o comportamento de parte da torcida. Eles ficaram incomodados ao saber que tem gente disposta a ir ao estádio Municipal de Lima, domingo, para ver em ação os campeões do mundo. Em sua opinião, essa atitude pode prejudicar o time da casa. "Devemos ser mais nacionalistas e menos egoístas com nossa própria seleção", esbravejou o goleiro Erick Delgado, um dos mais aborrecidos com a aparente falta de apoio doméstica. Já o centroavante Cláudio Pizarro resolveu partir para o ataque. O astro do Bayern de Munique acha que os peruanos andam muito preocupados com o Brasil. "Não deveria ser o contrário?", questionou, para emendar. "Vamos jogar para ganhar essa partida", avisou. "Dentro de campo, seremos 11 contra 11 e temos capacidade para vencer e isso será muito bom." O discurso de Pizarro contagiou outros companheiros com os quais treina nos arredores de Lima. "Queremos os pontos contra Brasil e Equador", avisou o lateral Martin Hidalgo. "Podemos obtê-los com bom toque de bola e concentração", adiantou. "Precisamos fechar o ano com 9 pontos", recordou o zagueiro José Soto. "Como estamos com três, temos de vencer os dois jogos." O técnico Paulo Autuori já tem a disposição 18 jogadores do grupo de 24 convocados. Os treinamentos de hoje foram em período integral e com portões fechados. Para surpreender.