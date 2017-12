Peruanos colocam Bayern na liderança Com gols dos peruanos Claudio Pizarro e José Paolo Guerrero e de Thorsten Frings, o Bayern de Munique derrotou o Kaiserslautern por 3 a 1, neste sábado, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Alemão, e assumiu provisoriamente a liderança do torneio. Com o resultado, a equipe somou 29 pontos e superou o Wolfsburgo (27), que neste domingo enfrenta o Hamburgo. Em terceiro está o Schalke, vencedor da partida contra o Bayer Leverkusen por 3 a 0. Confira os demais resultados: Arminia Bielefeld 2 x 1 Werder Bremen, Borussia Dortmund 2 x 0 Freiburg, Hertha Berlim 1 x 1 Hansa Rostock, Mainz 1 x 0 Bochum e Stuttgart 1 x 0 Monchengladbach.