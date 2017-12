Peruanos empatam na Copa Sul-Americana Universitário e Alianza Atlético empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, em Lima, na estréia dos dois times peruanos na Copa Sul-Americana. Henry Ramírez abriu o placar para o Alianza, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Luis Tonelotto empatou para o Universitário um minutos depois. O jogo da volta será no próximo dia 24, novamente em Lima. O vencedor deste confronto peruano enfrentará na próxima fase o classificado do duelo chileno entre Universidad de Chile e Universidad Católica.