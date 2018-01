Peruanos estranham indicação de juiz A imprensa peruana considerou "estranha" e recebeu com "surpresa" a indicação do árbitro Abdul Rahman Al Zaid, da Arábia Saudita, para apitar o jogo com o Brasil, dia 25, em São Paulo, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2002. Os dirigentes do país, no entanto, não entraram em polêmica nem com a Confederação Sul-Americana de Futebol nem com a Fifa e acharam tudo "normal". O toque de ironia para a escalação de um saudita foi dada pelos jornais. O "El Comercio", diário mais tradicional de Lima, foi quem levantou a polêmica, com a manchete "Que surpresa!", em seu caderno de esportes. Mas, em seguida, acrescentou que Al Zaid tem fama de ser "honesto" e de ter "bons antecedentes". Manuel Burga, vice-presidente da FPF, saiu pela tangente. "Não nos incomoda, de jeito nenhum", afirmou o dirigente. "Sabíamos que isso iria ocorrer em algum momento da fase de classificação", revelou. "Nas atuais circunstâncias só poderiam indicar árbitros de Bolívia, Paraguai ou Venezuela". Burga referia-se ao fato de que esses são os únicos países "neutros" da região, no momento, porque estão praticamente fora da briga por vagas para a Copa. Árbitros dos demais países poderiam levantar suspeitas e sofrer pressão. Al Zaid foi eleito melhor árbitro da Ásia em 1999 e apitou duas partidas da Copa de 98, na França.