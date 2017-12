Peruanos festejam empate contra o Brasil O técnico Paulo Autuori perdeu um jogador para a partida contra o Equador, quarta-feira, e tem duas dúvidas. Os jogadores peruanos consideraram o empate contra o Brasil, 1 a 1, neste domingo, em Lima, um bom resultado. Apesar de afirmarem antes do jogo que tinham totais condições de vencer os brasileiros, jogadores e comissão técnica ficaram satisfeitos com o placar. Principalmente pelo fato de o time brasileiro ter tido chance de definir o jogo ainda no primeiro tempo. ?É muito difícil tirar pontos do Brasil, mas acho que jogamos muito bem?, disse o meia Solano, autor do gol peruano, que está fora do próximo jogo. O meia do Newcastle recebeu o segundo amarelo e não enfrentará a seleção equatoriana. Essa foi a má notícia para os torcedores peruanos. ?No segundo tempo, nós partimos com tudo para buscar o empate e conseguimos?, comentava o técnico Paulo Autuori. O atacante Mendoza achou que o seu time foi melhor que o Brasil. ?Jogamos mais futebol, por isso conseguimos chegar ao empate?, disse Mendoza, que, ao lado do goleiro Ibáñez, fora os escolhidos para o exame antidoping após a partida. O atacante, durante a semana, apareceu nos jornais peruanos ameaçando pisar na camisa da seleção. A seleção peruana ocupa a quinta colocação, quatro pontos. Agora, o técnico Paulo Autuori trabalha a equipe para a próxima rodada, contra o Equador, quarta-feira, às 19h45 (de Brasília), em Quito. Neste domingo, contou com o apoio maciço de sua torcida, que lotou as dependências do Estádio Monumental, que tem capacidade para 80 mil pessoas. As dúvidas do treinador brasileiro para a partida contra os equatorianos são o meia Palacios, que sentiu uma contusão na perna esquerda e foi substituído no segundo tempo por García, e o lateral-esquerdo Hidalgo, que também sentiu um problema na perna esquerda e deu lugar a Salas. Autuori deverá escalar Julio García como titular, e terá a volta do meio-campista titular Carlos Zegarra, que foi expulso contra o Chile, na segunda rodada, cumpriu suspensão automática e está à disposição do treinador brasileiro. O goleiro Oscar Ibáñez, surpresa de Paulo Autuori antes do jogo, deverá ser mantido para enfrentar o Equador. A equipe peruana busca a reabilitação contra o Equador. Nas Eliminatórias para a Copa de 2002, na Coréia do Sul e no Japão, os peruanos foram derrotados nos dois confrontos contra os equatorianos: quando jogaram em Quito, 2 a 1. Mesmo placar da partida realizada em Lima.