Peruanos negam suborno na Copa de 78

O capitão da seleção peruana de futebol na Copa do Mundo de 1978 e outros dois jogadores desta equipe negaram, nesta quarta-feira, que tenham recebido dinheiro para entregarem a partida para a Argentina, que goleou por 6 a 0 e alcançou a final da competição, enquanto o Brasil foi desclassificado. Veja também: Luque, ex-seleção argentina, nega 'algo estranho' na Copa 78 Cartel de Cali teria 'comprado a Copa de 78' O ex-capitão Héctor Chumpitaz e os jogadores Jaime Duarte e José Velásquez rejeitaram as acusações feitas pelo colombiano Fernando Rodríguez, que disse que a seleção do Peru recebeu dinheiro para se deixar golear pela Argentina, que depois chegou ao título deste Mundial. Rodríguez diz em seu livro "El Hijo del Ajedrecista 2", que começará a ser vendido nos próximos dias na Colômbia, que o cartel de Cali pagou para que o Peru entregasse a partida. Após estas acusações, Héctor Chumpitaz exigiu que Fernando Rodríguez apresente provas, ao invés de "manchar a honra" dos jogadores peruanos, informou a agência "Andina". "Eu ponho as mãos no fogo pela minha equipe. Vou falar com meus companheiros para emitir um comunicado e expressar nosso nojo após tantos anos", declarou Chumpitaz. Jaime Duarte também minimizou a importância das declarações de Rodríguez. "Como vão dar atenção a um criminoso que só quer vender seu livro na próxima semana. São coisas estúpidas que há 29 anos vêm com cada história, pois não há nenhuma prova", concluiu Duarte.