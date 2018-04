Peruanos prometem espírito lutador contra o Brasil em Lima

Os jogadores peruanos Juan Vargas e Santiago Acasiete afirmaram que a seleção peruana "vai lutar" para tentar derrotar o Brasil no jogo pelas Eliminatórias da Copa, no próximo domingo, em Lima. Veja também Classificação das Eliminatórias O volante Vargas, jogador do Catania, da Itália, reconheceu que o jogo no Estádio Monumental será "difícil e complicado". "Mas o Peru vai lutar desde o início para ganhar", prometeu. Acasiete, zagueiro do Almería, da Espanha, afirmou que os jogadores da seleção peruana têm "que trabalhar muito para superar o Brasil". "Temos um bom grupo e grandes jogadores. Apesar de todos verem o Brasil como favorito, temos que mostrar o que sabemos", enfatizou. O zagueiro garantiu que todos os jogadores de clubes estrangeiros chegam "para somar" e ressaltou que "a equipe está forte e coesa". Além de Vargas e Acasiete, chegaram a Lima nesta segunda-feira os atacantes Jefferson Farfán (PSV Eindhoven/HOL), Claudio Pizarro (Chelsea/ING), Miguel Mostto (Barnsley/ING) e o defensor Alberto Rodríguez (Braga/POR). No domingo chegaram o atacante Paolo Guerrero (Hamburgo/ALE) e o volante Nolberto Solano (West Ham/ING).