Perugia e Milan empatam sem gols Perugia e Milan empataram, sem gols, nesta quinta-feira, no Estádio Renato Curi, em Perugia, no primeiro jogo das semifinais da Copa da Itália. O segundo duelo será dia 5 de março, em Milão. O vencedor garantirá vaga na decisão. Um empate com gols vai favorecer o Perugia por ter marcado no campo do adversário. Um novo empate sem gols levará a decisão para os pênaltis. Na outra semifinal, a Roma derrotou a Lazio por 2 a 1 no primeiro jogo, disputado quarta-feira, em Roma.