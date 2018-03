Perugia espera Ahn até o dia 28 O Perugia deu prazo até o próximo dia 28 para que o atacante sul-coreano Ahn Jung-Hwan se apresente e comece a treinar com a equipe. O jogador foi alvo de um polêmica durante a Copa do Mundo, ao marcar o gol que eliminou a Itália da competição. Depois disso, foi duramente criticado pela direção do clube italiano, que chegou até a dizer que iria dispensá-lo por causa do gol marcado. Depois da polêmica, a direção do Perugia voltou atrás e decidiu contratar definitivamente Ahn, que pertencia ao clube sul-coreano Busan. Mas aí, foi o próprio jogador quem disse que não queria voltar para a Itália. Agora, o clube italiano diz ter pago o passe do atacante e espera sua apresentação. Do outro lado, tanto o Busan, que afirma não ter recebido o US$ 1,6 milhão pela venda, quanto Ahn não querem mais o negócio. Estudam uma transferência para Espanha ou Inglaterra.