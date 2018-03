Perugia quer contratar mulher para o elenco Luciano Gaucci é uma espécie de Antonio Cittadini italiano. Assim como o dirigente do Corinthians, o presidente do Perugia gosta de uma polêmica e é mestre em tiradas que saiam do lugar-comum. Em junho, chamou a atenção ao anunciar Al Saadi, filho do líder líbio Muamar Kadafi, como reforço para a temporada. 2003-04. Agora, diz que pretende contratar uma jogadora para o elenco masculino. Leia mais no Estadão