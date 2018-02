Pesquisa aponta Ronaldinho como o preferido do chineses O reinado do inglês David Beckam como o jogador de futebol preferido dos asiáticos chegou ao fim. Nesta quinta-feira foi divulgada uma pesquisa realizada na China e entre os chineses o novo ídolo é o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. Melhor do mundo escolhido pela Fifa em 2004 e 2005, o meia-atacante do Barcelona conseguiu 10,67 % dos 29.832 votos da pesquisa organizada pelo diário Titan Sports. O segundo mais votado foi outro brasileiro, o meia do Milan, Kaká, com 7,69 %. Beckham - atualmente no Real Madrid, mas de malas prontas para jogar no norte-americano Los Angeles Galaxy em julho - ficou na terceira colocação, com 7,64%. O atacante francês Thierry Henry, do Arsenal, ficou em quarto, seguido pelo português Cristiano Ronaldo, do Manchester United. Mesmo aposentado depois da Copa do Mundo de 2006, o francês Zinedine Zidane, ficou em oitavo na lista, com 6,34% do votos.