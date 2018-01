Pesquisa desqualifica Brasileirão Apesar de 2002 ter sido o ano da conquista do pentacampeonato e do campeonato nacional ter empolgado a torcida, uma pesquisa da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol classificou o Campeonato Brasileiro de 2002 apenas como o nono melhor torneio nacional do mundo, uma queda de três posições em relação à classificação obtida pelo Brasileirão em 2001. A classificação, que é feita desde 1991, é construída a partir dos resultados nacionais e internacionais obtidos pelos clubes que disputam o campeonato. A classificação também considera, ainda, que de forma limitada, o número de jogadores em um campeonato que são titulares em suas respectivas seleções nacionais. Segundo a pesquisa, o melhor campeonato do mundo é, pelo segundo ano seguido, o da Espanha, onde 183 jogadores de seleções de todo o mundo atuam, entre eles Ronaldo, Roberto Carlos e Zidane. O Real Madrid ainda é o líder do ranking mundial de clubes e entre os dez primeiros estão também o Barcelona e o Deportivo La Corunha. Há poucos anos, o campeonato italiano era o grande líder no ranking, atraindo a maioria dos astros internacionais. O Calcio, porém, foi ultrapassado não apenas pelo espanhol, mas também pelo campeonato inglês. Em quarto lugar aparece o torneio alemão. Já o Brasileirão, que ocupava a sexta colocação em 2001, foi superado pelos torneios na Argentina, México e Grécia. Um dos motivos seria o fraco desempenho dos times nacionais nos torneios internacionais em 2002, principalmente nas competições promovidas na América do Sul. Veja como ficou o ranking: 1) Espanha 2) Inglaterra 3) Itália 4) Alemanha 5) Argentina 6) França 7) Grécia 8) México 9) Brasil 10) República Tcheca