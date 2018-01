Pesquisa do "Estadão" elege Kaká O ano de 2002 foi pródigo para o esporte brasileiro, especialmente para o futebol. No primeiro semestre o torcedor vibrou com a conquista do pentacampeonato pela seleção brasileira na Copa do Japão e da Coréia do Sul. O segundo semestre também foi de fortes emoções, especialmente na final do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e Santos, que revelou craques como Robinho e Diego, entre outros. A temporada foi de afirmação para alguns atletas, como a ginasta Daniele Hypólito, que manteve os resultados expressivos do ano anterior. E, no futebol, marcou a promoção de uma promessa: o meia Kaká, do São Paulo, escolhido na enquete de 2001 a revelação do ano, foi eleito, neste, o melhor jogador do Brasil. Leia mais no Estadão