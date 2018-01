PESQUISA ESTADO: Os melhores do ano pela votação popular

Além dos jornalistas de todo o Brasil, os internautas também tiveram a possibilidade de votar nos melhores do esporte em 2016. A seleção do futebol brasileiro, por exemplo, teve duas alterações no time, comparado ao que foi escolhido por jornalistas. O goleiro Jailson (Palmeiras) e o atacante Marinho (Vitória) foram mais votados pelos internautas do que Vanderlei (Santos) e Robinho (Atlético-MG). Outras categorias também tiveram diferenças. Confira os vencedores na lista abaixo.

SELEÇÃO DO FUTEBOL BRASILEIRO

Jailson (Palmeiras)

Jean (Palmeiras)

Mina (Palmeiras)

Pedro Geromel (Grêmio)

Jorge (Flamengo)

Moisés (Palmeiras)

Tchê Tchê (Palmeiras)

Diego (Flamengo)

Dudu (Palmeiras)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Marinho (Vitória)

SELEÇÃO BRASILEIRA

Diego Alves (Valencia)

Daniel Alves (Juventus)

Miranda (Internazionale)

Thiago Silva (PSG)

Marcelo (Real Madrid)

Casemiro (Real Madrid)

Moisés (Palmeiras)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan-CHN)

Neymar (Barcelona-ESP)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

MELHOR TÉCNICO BRASILEIRO

1º Tite - 53,1%

2º Cuca - 33,8%

3º Dorival Junior - 6,8%

MELHOR TÉCNICO ESTRANGEIRO

1º Pep Guardiola (Manchester City-ING) - 31,8%

2º Diego Simeone (Atlético de Madrid-ESP) e Zinedine Zidane (Real Madrid-ESP) - 26,5%

MELHOR TIME DO BRASIL

1º Palmeiras - 62,9%

2º Chapecoense - 18,8%

3º Santos - 10,6%

MELHOR TIME INTERNACIONAL

1º Real Madrid-ESP - 41,6%

2º Barcelona-ESP - 38,7%

3º Bayern de Munique-ALE - 8,1%

MELHOR JOGADOR BRASILEIRO

1º Neymar (Barcelona) - 55,9%

2º Gabriel Jesus (Palmeiras) - 27,6%

3º Philippe Coutinho (Liverpool) - 10,6%

MELHOR JOGADOR ESTRANGEIRO

1º Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 50,9%

2º Lionel Messi (Barcelona) - 40,8%

3º Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - 4,1%

REVELAÇÃO

1º Tchê Tchê (Palmeiras) - 39,5%

2º Vitor Bueno (Santos) - 20,4%

3º Marinho (Vitória) - 15,4%

ÁRBITRO

1º Anderson Daronco - 37,3%

2º Luiz Flavio de Oliveira - 24,6%

3º Raphael Claus - 19%

DIRIGENTE

1º Paulo Nobre (Palmeiras) - 32,3%

2º Alexandre Mattos (Palmeiras) - 16,8%

3º Sandro Pallaoro (Chapecoense) - 16,1%

DESTAQUE BRASILEIRO MASCULINO (OUTROS ESPORTES)

1º Thiago Braz (Salto com vara) - 34,6%

2º Isaquias Queiroz (Canoista) - 34%

3º Serginho (Vôlei) - 22,9%

DESTAQUE INTERNACIONAL MASCULINO (OUTROS ESPORTES)

1º Usain Bolt-JAM (Atletismo) - 49,7%

2º Michael Phelps-EUA (Natação) - 25,5%

Stephen Curry-EUA (Basquete) - 10,5%

DESTAQUE BRASILEIRO FEMININO (OUTROS ESPORTES)

1º Rafaela Silva (Judô) - 58,6%

2º Flavia Saraiva(Ginástica Artística) - 16,6%

3º Poliana Okimoto (Maratona Aquática) - 10,3%

DESTAQUE INTERNACIONAL FEMININO (OUTROS ESPORTES)

1º Simones Biles-EUA (Ginástica Artística) - 53,5%

2º Serena Williams-EUA (Tênis) - 16,2%

3º Katie Ledeccky-EUA (Natação) - 14,8%