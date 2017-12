Pesquisa Estado traz destaques do ano A temporada foi de grandes novidades para o esporte brasileiro, mas os maiores destaques de 2001 foram os astros que, na pesquisa realizada pelo Estado para eleger os melhores do ano, conseguiram confirmar a atuação brilhante de anos anteriores. No futebol, Romário foi eleito o melhor jogador em atividade no Brasil pelos 249 jornalistas que participaram da enquete. O destaque masculino do esporte brasileiro foi Guga e, no feminino, a ginasta Daniele Hypólito. Leia mais no Estadão