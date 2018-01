PESQUISA ESTADO: Vote nos melhores esportistas do ano

A tradicional pesquisa Melhores do jornal O Estado de S. Paulo, que começou em 1978, chega a 39.ª edição em 2016. Você é novamente o nosso convidado para indicar os melhores jogadores e técnicos do futebol brasileiro e do mundo, a seleção brasileira ideal, além de destaques de 2016 de outras modalidades. A votação da internet já está aberta. Ela será concluída nesta sexta-feira, às 21:00. O resultado dessa votação será divulgado na edição de domingo do jornal do Estadão ao lado da nossa pesquisa completa dos melhores do ano. O Estadão ouviu mais de 100 jornalistas esportivos para eleger os melhores do ano. Os nomes abaixo foram previamente definidos com base já nessa enquete com jornalistas esportivos.

