Pesquisa: Internautas escolhem semi da Libertadores de 2000 Em pesquisa realizada pelo Portal Estadão, o melhor clássico entre Corinthians e Palmeiras foi a semifinal da Copa Libertadores da América de 2000, quando os palmeirenses eliminaram o corintianos da competição na disputa de pênaltis. Com um total de 1.169 votos, 35,24% dos internautas escolheram a partida que ficou marcada pela cobrança de Marcelinho Carioca, que foi defendida por Marcos. No tempo normal o Palmeiras ganhou por 3 a 2, e como no jogo de ida os corintianos venceram por 4 a 3, a partida foi para os pênaltis e terminou 5 a 4 para os palmeirenses. A segunda colocação - com 27,63% dos votos - ficou com a goleada do Palmeiras na final do Campeonato Paulista de 1993 por 4 a 0 no Morumbi. O triunfo acabou com o fim do jejum de aproximadamente 17 anos sem títulos do Palmeiras. Foi a redenção de Edmundo, Evair, Zinho e companhia. Na pesquisa, os corintianos só aparecem com uma vitória na terceira colocação. Com 21,39 % dos votos, os internautas escolheram uma das maiores vitórias por virada da história do duelo, pois o Palmeiras vencia por 3 a 2 e o Corinthians conseguiu virar. Mirandinha foi o destaque, fazendo dois gols - sendo o segundo o gol da vitória. O clássico entre Corinthians e Palmeiras deste domingo é o duelo 325, próximo do equilíbrio que caracteriza o jogo conhecido como ´derby paulista´. São 115 vitórias palmeirenses, 112 vitórias corintianas e 97 empates. Já são quase noventa anos de história. O primeiro clássico foi disputado em 6 de maio de 1917 e o então Palestra Itália ganhou por 3 a 0, com os três gols de Caetano. Foi no extinto campo do Antarctica, na capital paulista. Desde então, o clássico teve diversos heróis e vilões e a rivalidade só aumentou.