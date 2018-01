Pessimismo toma conta da Argentina Um tom de pessimismo percorreu as mentes dos torcedores argentinos neste fim de semana ao ver a seleção deste país ser derrotada pelo Equador. A imprensa foi amarga sobre o resultado do jogo ocorrido em Quito e perdeu parte do entusiasmo que existia sobre as possibilidades de vitória no jogo contra o Brasil nesta quarta-feira, a ser realizado na própria capital argentina, no estádio Monumental de Núñez. Um dos jogadores argentinos, Cristian "Killy" González, fez um mea culpa: "fizemos um jogo desastroso. Nada deu certo. Essa é a realidade, merecíamos perder. Cada vez que pegávamos a bola, a perdíamos rapidamente". No entanto, "El Killy", como é chamado, disse que não está preocupado com o jogo contra a seleção de Parreira: "faremos o impossível para mudar essa história com o Brasil". O jornal "Clarín", perplexo com a derrota, criticou o desempenho da seleção no Equador, afirmando que não possuem fundamentos as desculpas de que o time não se acostumou com a altitude de Quito (2.800 metros sobre o nível do mar). "O time de Pekerman esteve desorientado", afirmou o comentarista esportivo do "Clarín", Eduardo Menegazzi: "o Equador fortaleceu suas aspirações e o sonho de ter acesso, por segunda vez na História, a uma Copa do Mundo. E apareceram incógnitas sobre o futuro argentino". O jornal também criticou o técnico José Pekerman por causa das várias mudanças que realizou ao longo do jogo. O tradicional jornal "La Nación" foi o mais implacável sobre o desempenho do time de Pekerman, ao afirmar que foi "um time sem brilho" e "complacente." O colunista do jornal esportivo "Olé", Walter Vargas, foi categórico em seu alerta sobre o jogo da quarta-feira: "será necessário estar à altura das circunstâncias."