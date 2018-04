Pessimista, Jorge Wagner prevê negociação dura com o Betis

A previsão de Jorge Wagner não é nada otimista: se depender do Betis, clube espanhol que detém seus direitos federativos, o São Paulo terá de negociar muito para contar com seu futebol em 2008. "Negociar com eles é muito difícil", resumiu o meia. "Meus empresários informaram aos dirigentes do Betis que quero ficar no São Paulo, mas ainda haverá muita conversa." O clube do Morumbi terá de desembolsar cerca de R$ 6,5 milhões (2,5 milhões de euros) para ficar em definitivo com Jorge Wagner. Uma alternativa seria a prorrogação do empréstimo, que termina dia 31 de dezembro. Mas os espanhóis já mostraram interesse na volta do jogador de 29 anos, que não teve muito espaço na sua primeira passagem pelo clube. "Quando fui contratado do Internacional, não fui reconhecido lá pelo que fiz no Brasil", disse. O Betis faz péssima campanha no Campeonato Espanhol - é o vice-lanterna, com 11 pontos em 12 jogos - e o técnico Héctor Cúper pretende contar com Jorge Wagner para melhorar a qualidade do elenco. O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, considera Jorge Wagner muito importante para o elenco. "Não apenas tecnicamente, mas como caráter, é um ótimo sujeito", elogiou o dirigente. Segundo Jorge Wagner, seus empresários tiveram uma primeira conversa com a diretoria do Betis. "Até 31 de janeiro, quando termina o prazo de contratações na Europa, muita coisa pode acontecer", disse o jogador. "Minha vontade de ficar pesa muito, mas se tiver de voltar, viajo apenas em janeiro, pois preciso de férias", contou. O São Paulo já teve problemas ao negociar com o Betis no ano passado, no caso de Ricardo Oliveira. O clube espanhol se recusou a prorrogar o empréstimo do atacante Ricardo Oliveira e impediu sua participação no segundo jogo da final da Libertadores, contra o Internacional. França O atacante França, do Kashiwa Reysol, do Japão, iniciou nesta quinta-feira, no Reffis, tratamento para se recuperar de fratura no pé esquerdo. Quarto maior artilheiro da história do São Paulo, com 182 gols, o ex-são-paulino foi operado e, apesar de ainda ter contrato com o clube japonês, não deverá permanecer no país para a próxima temporada. Aos 31 anos, França já manifestou diversas vezes o desejo de voltar a defender o time do Morumbi. Essa seria a oportunidade de reaproximação entre o atacante e o São Paulo, mas Muricy Ramalho adota cautela. "Nossa preocupação agora é recuperar o jogador", desconversou o técnico.