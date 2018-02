Pet ainda não se acertou na China Enquanto Romário dribla até a guerra para conseguir os petrodólares, o meia Petkovic ainda não resolveu sua rescisão contratual com o Vasco para poder atuar na China. Desde que largou o clube brasileiro e se apresentou ao Shangai Shenhua, foi deflagrada uma briga judicial. Para desespero do atleta, o prazo para sua inscrição no campeonato local termina nesta sexta-feira. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, já avisou que somente dará a liberação a Petkovic se o clube for indenizado. O atleta ainda tinha três meses de contrato com o time de São Januário.