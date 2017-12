Pet e Júlio César podem desfalcar Fla O ex-jogador e atual comentarista de futebol Júnior foi nesta sexta-feira à Gávea visitar os amigos: o técnico João Carlos e o diretor-técnico Carlinhos. O ídolo rubro-negro tomou a mesma atitude do amigo Zico, que havia ido ao clube na véspera da partida com o Once Caldas (Colômbia). Júnior foi perguntado se o atacante Romário deveria estar na seleção brasileira. Ele foi claro na resposta. "Se a Copa fosse hoje, ele estaria convocado com certeza." O meia Petkovic e o goleiro Júlio César não participaram dos treinos. O primeiro está com amidaglite e o segundo com suspeita de dengue. Ambos são dúvidas para a partida deste domingo, contra o Corinthians, pelo Torneio Rio-São Paulo.