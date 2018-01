Pet engana Flu e acerta com Al-Ittihad O ano começou mal para o Tricolor carioca. Depois de dar como certa a contratação de Petkovic, o Fluminense foi surpreendido neste domingo com a informação de que o sérvio acertou contrato com o clube árabe Al-Ittihad. O procurador do atleta, Josias Cardoso, entrou em contato com os dirigentes do Fluminense para explicar que Petkovic fez outra opção por considerá-la bem mais vantajosa. O vice-presidente de Futebol do clube carioca, Tote Menezes, ficou contrariado com o desfecho das negociações. Ele afirmou que já estava tudo acertado com o sérvio e que a proposta do Fluminense era excelente.