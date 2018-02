Pet vai chegar ao Flu com regalias O meia Petkovic chegará ao Fluminense com regalias. Enquanto ele terá 30 dias de férias, o elenco tricolor se contentará apenas com 20. Para evitar um clima ruim no clube no início da temporada, os jogadores que vão encurtar o período de folga serão recompensados com um prêmio, de acordo com o gerente de futebol Gustavo Mendes. A quantia não foi revelada. "Eu não sei quando as férias do Petkovic começaram e também desconheço a data de apresentação dele nas Laranjeiras. Há também um feriado religioso na Iugoslávia. Posso falar apenas que faltam alguns detalhes para concretizar a negociação", declarou Mendes. A precaução no anúncio da contratação de Petkovic tem explicação: ele ainda tem contrato com o Vasco, que se encerra no dia 31 de dezembro. Por isso, a diretoria tricolor espera os primeiros dias de 2005 para concretizar a transferência. Pré-temporada - A reapresentação do elenco do Fluminense será em 6 de janeiro. A partir daí, seis dias vão ser destinados para uma avaliação médica minuciosa dos jogadores para a temporada 2005. Os exames clínicos incluem testes cardiológicos, ortopédicos e nutricionais. Terminada a bateria de exames, o grupo seguirá no dia 11 para a Granja Comary, em Teresópolis, onde vai ser realizada a pré-temporada até o dia 22, véspera da estréia do Fluminense no Campeonato Carioca contra o Madureira, no Maracanã.