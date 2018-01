West Ham bate Arsenal fora e impõe primeira 'zebra' do Inglês

Começou muito mal a trajetória de Petr Cech pelo Arsenal. Contratado por cerca de R$ 60 milhões junto ao Chelsea, o goleiro checo fez sua estreia oficial neste domingo e falhou nos dois gols sofridos na derrota por 2 a 0 para o West Ham em pleno Emirates Stadium, pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

No primeiro gol, aos 43 minutos do primeiro tempo, Payet bateu falta na área, Cech saiu "caçando borboletas" e deixou a bola chegar na cabeça de Kouyaté, que mandou fácil para o gol vazio, abrindo o placar. Já na segunda etapa, aos 13, Zárate chutou de média distância e o goleiro caiu atrasado, sem esticar o braço, e não evitou que o argentino ampliasse.

Titular do Chelsea por 10 anos seguidos, Cech, de 33, perdeu a posição para o belga Courtois na temporada passada. Por isso, preferiu se transferir para o Arsenal, onde tinha a certeza de que iria jogar. Agora, entretanto, já começa a pressão para que Ospina assuma a posição.

No outro jogo do Campeonato Inglês na abertura da rodada deste domingo, em cada gol estava um goleiro da seleção holandesa: Krul no Newcastle e Stekelenburg estreando no Southampton depois de um ano no banco do Monaco. Cada um foi furado duas vezes e o jogo terminou empatado por 2 a 2.

O italiano Graziano Pellè abriu o placar aos 24 minutos, mas o Newcastle, que jogava em casa, virou. Cissé marcou aos 42 e Wijnaldum fez o segundo aos 3 da etapa final. Long saiu do banco para deixar tudo igual.