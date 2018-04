Peter, do Figueirense, está na mira do São Paulo

Ele tem o tipo físico parecido com o do atacante Aloísio - é apenas três centímetros mais baixo e também pesa três quilos menos - e já balançou as redes seis vezes no Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Peter, de 24 anos, destaque do Figueirense, pode pintar como o segundo reforço do São Paulo para 2008 - o meia/lateral Joilson, ex-Botafogo, já foi confirmado nesta quarta-feira. Veja também: São Paulo confirma a contratação de Joilson "Existe a possibilidade de transferência para algumas equipes", desconversou Peter, nesta quarta-feira, em entrevista à TV Bandeirantes. O jogador, porém, deixou claro que não ficará no clube catarinense no ano que vem. "Tenho contrato até o fim de 2008, mas o Figueirense é uma equipe que sempre busca negociar e formar atletas. Provavelmente, eu e outros jogadores sairemos depois de um ano bom, onde chegamos até a final da Copa do Brasil [conquistada pelo Fluminense]", revelou. Peter chegaria ao São Paulo apenas para reforçar o elenco, que o técnico Muricy Ramalho tanto faz questão de ressaltar que é enxuto. Ele poderia ser usado tanto na meia quanto no ataque, justamente para substituir Aloísio, quando necessário. Papel que Lenilson, hoje no Jaguares do México, chegou a fazer mais de uma vez durante o período em que ficou no Morumbi. Além disso, Peter tem o perfil que o treinador são-paulino diz ser preciso para ajudar o time na briga pelo título da Libertadores. "Precisamos de jogadores fortes, versáteis, que se machuquem pouco e quase não dêem trabalho para o departamento médico. Jogadores que agüentem porrada", explicou Muricy. "Jogador delicado aqui, não dá."