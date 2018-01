Petit anuncia retirada do futebol O meia francês Emmanuel Petit anunciou nesta sexta-feira que vai deixar o futebol em definitivo. Um dos principais personagens da campanha vitoriosa da França na Copa do Mundo de 1998, onde marcou o terceiro gol na final contra o Brasil, e da Eurocopa 2000, garantiu em entrevista ao diário esportivo L?Equipe que já não tem o mesmo vigor físico e dificilmente vai recuperar a forma para disputar partidas de alto nível. Ele chegou a essa conclusão depois de uma cirurgia feita no joelho direito. ?É como uma pequena morte, de repente você se vê submerso na vida real", afirmou. Sem clube desde o início da temporada, Petit jogou pela última vez no Chelsea. Estreou aos 19 anos no Monaco (1988-1997), Arsenal (1997-2000), Barcelona (2000-2001) e Chelsea (2001-2004).