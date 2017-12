Petkovic comanda goleada do Fluminense O meia Petkovic marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense e contribuiu para a goleada do time carioca sobre o Paysandu, por 5 a 2, neste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com o resultado, o Tricolor subiu da 7ª para a 5ª posição no Campeonato Brasileiro, a três pontos do líder Santos, seu adversário de quarta-feira, na Vila Belmiro, em partida que valerá pela Copa Sul-Americana. Com Felipe e Petkovic inspirados, o Fluminense decidiu o jogo no primeiro tempo. Depois de desperdiçar várias oportunidades, o time da casa abriu o placar com um toque inteligente de Petkovic, após uma tabela bonita entre Gabriel e Leandro. Pouco depois, Gabriel marcaria o segundo gol. Tuta também deixou sua marca e desta vez comemorou o gol, ao contrário do que fizera no jogo anterior, quando nem esboçou reação ao vencer Rogério Ceni, em confronto com o São Paulo. Era uma manifestação em represália ao técnico Abel Braga, que o deixara no banco de reservas. Petkovic saiu no intervalo, reclamando de dores musculares. O Fluminense ainda tinha a vantagem de contar com um mais em campo - Cléber havia sido expulso no final do primeiro tempo depois de um carrinho em Leandro. Mas o time diminuiu o ritmo depois de Preto Casagrande ampliar. Paysandu ainda teve fôlego para fazer dois gols, um deles, o de Robson, num pênalti inexistente. Nos acréscimos, Beto completou a goleada.