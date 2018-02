Petkovic confia na reação do Vasco Para o meia Petkovic, destaque do Vasco no Campeonato Brasileiro, a equipe de São Januário tem condições de derrotar o Palmeiras, domingo, no Estádio Parque Antártica. O atleta frisou ainda que não há clubes favoritos para conquistar o título do Nacional. ?Está tudo embolado. Vinte equipes têm chances reais de vencer qualquer adversário, aonde quer que seja, jogando dentro ou fora de casa. Há um equilíbrio muito grande e deve ser assim até o término da competição?, disse Petkovic. O técnico do Vasco, Geninho, ainda não definiu a dupla titular de zagueiros para o confronto contra o Palmeiras. Wescley, Henrique, Fabiano e Serjão são as opções do treinador. A tendência é que ele escale os dois primeiros (Wescley e Henrique).