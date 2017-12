Petkovic confirma estréia no Morumbi O meia Petkovic teve sua situação contratual regularizada, nesta segunda-feira, na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vai reforçar o Fluminense contra o São Paulo, nesta quarta, no Morumbi, em jogo válido pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O meia Felipe acha que a equipe ganhará em qualidade com a estréia de Petkovic. Ele disse, inclusive, que não ficará chateado se tiver que jogar recuado, como volante, para dar mais liberdade ao jogador sérvio-montenegrino. ?Em vez de eu ser perseguido, vou ficar no calcanhar dos adversários, mas tudo bem. O importante é ter boa atuação e ajudar o Fluminense a vencer?, declarou Felipe. Reforço - A diretoria do Fluminense está próximo de anunciar a contratação do volante Marco Aurélio, que atualmente defende o Cruzeiro, mas seus direitos federativos pertencem ao São Caetano.