Petkovic critica calendário apertado O meia Petkovic, do Fluminense, criticou nesta quinta-feira o calendário do futebol brasileiro, mais apertado pela decisão da Justiça esportiva de repetir os 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho, envolvido no esquema de manipulação de resultados, neste Campeonato Nacional. ?Jogar nove partidas seguidas num intervalo de três dias é impossível. Nem em Copa do Mundo é assim. Isso prejudica a parte física e técnica de qualquer atleta?, declarou Petkovic, que cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians, por 2 a 0, em Volta Redonda, na quarta-feira. Ele, porém, tem presença garantida no time do Fluminense para enfrentar o Paraná, amanhã, em Curitiba. Contusão ? O meia Alan fraturou o ombro direito durante o treino desta quinta, nas Laranjeiras. Após se chocar com um companheiro, ele caiu de mau jeito no gramado. O jogador será submetido a cirurgia e não tem previsão de retornar à equipe.