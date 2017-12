Petkovic dá susto, mas joga domingo O meia Petkovic, do Vasco, deu um "susto" no técnico Joel Santana antes do treino, realizado na manhã de hoje, em São Januário. Ele se queixou de dores no joelho direito e não participou do coletivo. Mais tarde, porém, os médicos do clube disseram que o craque foi apenas poupado, mas está garantido para o confronto contra o Goiás, domingo, no Estádio Serra Dourada. O lateral-direito Tiago Maciel, por sua vez, se recuperou de contusão na coxa direita e vai atuar. O jogador se movimentou bem no treino de hoje e não se queixou de dores. Ele, inclusive, está ansioso em ajudar o Vasco a acabar de vez com o risco de ser rebaixado. A equipe carioca tem 50 pontos e precisa de mais uma vitória, segundo cálculos de Joel Santana, para afastar o "fantasma do rebaixamento". "O jogo contra o Goiás vai ser difícil, mas o Vasco, mesmo fora de casa, tem condições de sair com a vitória", declarou Tiago Maciel.