Petkovic deve permanecer no Flamengo O meia Petkovic deve permanecer no Flamengo. O procurador do jogador, Josias Cardoso, acertou a permanência do iugoslavo, nesta sexta-feira, durante uma reunião que durou seis horas, com o superintendente de Futebol do Rubro-negro, Walter Srour. A proposta foi a de reduzir o salário do atleta, mas compensar com a antecipação do término do seu vínculo com o clube, que vai até 2004. Para que a negociação seja confirmada, está prevista para este sábado uma reunião do procurador de Petkovic com o presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva. A decisão final depende ainda de um aval do atleta. O atacante Edílson vai se apresentar ao Cruzeiro nesta segunda-feira, segundo seu procurador, Luís Viana. Segundo Srour, Edílson teria abdicado de receber à vista o dinheiro que o Flamengo lhe deve. O lateral-direito Alessandro disse ter ficado muito feliz por permanecer no time rubro-negro para disputar a Taça Libertadores. O jogador estava sendo negociado com o Perugia, da Itália, e revelou sua apreensão com a possível transferência. "Com todo o respeito ao Perugia, não era o momento de deixar o clube e por isso estou contente", contou Alessandro.