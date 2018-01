Petkovic, enfim, vai vestir a 10 O Fluminense pôs fim a um incômodo episódio que perseguiu o clube desde a chegada do meia Petkovic. O clube ofereceu ao sérvio a camisa de número 10 que na temporada passada foi usada por Felipe e ele aceitou. Ao acertar seu contrato com o clube, Petkovic havia pedido para usar a camisa 10, mas como já era de Felipe, o sérvio teve de se contentar com a de número oito. Mas, com a saída de Felipe do clube, o caminho ficou livre para o meia estrangeiro ser o novo dono do traje. ?Liguei para o Petkovic na Sérvia, onde ele está passando férias e ofereci a camisa dez. E a oferta foi aceita na hora?, contou o gerente de Futebol do Fluminense, Gustavo Mendes. ?Para nós é até melhor, porque a camisa passa a ter maior valor comercial.?