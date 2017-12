Petkovic evita falar sobre seu futuro O meia Petkovic se negou a falar nesta terça-feira sobre os rumores de sua saída do Vasco na próxima temporada. Há comentários de que ele pode ir para o São Paulo no fim de 2004, quando se encerra seu contrato com o clube carioca. "Não vou falar sobre isso agora", limitou-se a dizer Petkovic, bastante irritado, durante reapresentação do elenco nesta terça-feira em São Januário. No Vasco, os dirigentes também não falam sobre o assunto. Enquanto isso, o técnico Joel Santana pediu aos jogadores mais concentração na partida contra o Juventude, domingo, em São Januário. O Vasco tem 50 pontos e precisa conquistar mais uma vitória para se afastar de vez da zona de risco. "O jogo é importante. Temos que vencer para acabar com essa história de rebaixamento", declarou o treinador.