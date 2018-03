Petkovic explica sua transação à CPI O meia Petkovic prestou depoimento nesta sexta-feira para técnicos da CPI do Futebol, na sede da Polícia Federal do Rio, a respeito da sua transferência do Venezia, da Itália, para o Flamengo, que está sendo investigada por suspeita de evasão de divisas. Petkovic disse que respondeu à perguntas "normais e simples" e deixou a entidade certo de que havia esclarecido as dúvidas. A CPI suspeita que o Flamengo depositou parte da quantia destinada a Petkovic e ao Venezia em um paraíso fiscal. Sobre o time que enfrenta o Fluminense no domingo, o técnico Zagallo ainda não definiu quem começa jogando. Petkovic, contundido, deve ser um desfalque. O treinador vai esperar a partida entre Vasco e América, neste sábado, para definir a equipe titular. Se o Vasco vencer, o Flamengo deve jogar com um time misto. Se houver empate ou vitória do América, o que deixaria o Fla em condições de conquistar o returno, a equipe terá força máxima.