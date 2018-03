Petkovic faz primeiro treino e surpreende Um dia após a derrota para o Criciúma, em São Januário, na estréia do Campeonato Brasileiro, o Vasco apresentou como novo reforço o sérvio Petkovic. O atleta já treinou no clube e seu preparo físico foi elogiado pelo médico Alexandre Campello. "Ele já participou do treinamento e me surpreendeu pela boa movimentação", disse. Marcelinho e Alex Alves, machucados, não enfrentarão domingo o Atlético-MG, no Mineirão. A tendência é que os dois atletas só voltem a atuar no clássico contra o Fluminense, dia 2 de maio, pela quarta rodada do Brasileiro. O atacante Valdir e o zagueiro Henrique devem ter condições de jogo, segundo o departamento médico.