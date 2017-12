Petkovic garante escalação na final O meia Petkovic, do Flamengo, deu voltas hoje ao redor do campo da Gávea, não sentiu dores na coxa esquerda - onde sentiu uma fisgada na partida de quarta-feira passada - e está escalado para a final de quarta-feira da Copa Mercosul, contra o San Lorenzo, da Argentina, em Buenos Aires. Como o atacante Edílson está fora da partida, por ter sido expulso no primeiro confronto das finais, o sérvio será a esperança do Flamengo, que busca o bicampeonato da Mercosul. Petkovic tem sido decisivo nos momentos de pressão. Fez o gol dos títulos da Copa dos Campeões e do tricampeonato carioca e ajudou, com passes para os gols contra o Palmeiras, a livrar o clube do rebaixamento à Segunda Divisão no Campeonato Brasileiro. O meia viajou hoje à noite com o grupo rubro-negro para a capital argentina, onde manterá, até momentos antes da decisão, o tratamento intensivo ao qual está se submetendo. Quem não seguiu com o elenco foi Edílson, que está de férias em Salvador, na companhia de seu amigo e também jogador do Flamengo Vampeta. O técnico Carlos Alberto Torres havia pedido publicamente a presença do atacante na viagem, em vão. Edílson, que foi multado pela diretoria flamenguista, já manifestou o desejo de deixar o Rubro-Negro. O primeiro jogo da decisão, contra o San Lorenzo, terminou em um empate sem gols. Caso a partida de quarta-feira termine empatada, o campeão será conhecido após a disputa de pênaltis. O Flamengo treinou bastante as cobranças de pênaltis, que não é mal vista na Gávea, já que o goleiro Júlio César tem tido êxito nas últimas disputas. O treinador flamenguista impediu a gravação do treino de hoje, no qual procurou priorizar as jogadas ensaiadas. ?Hoje, com satélite, TV a cabo e internet, os caras (os argentinos) podem ver o que treinamos?, disse Torres, que adiantou a escalação de Petkovic no ataque. Fábio Augusto ocupará sua vaga no meio-de-campo. Com isso, Beto será o quarto homem do setor.