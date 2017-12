Petkovic garante que jogará no domingo O meia Petkovic, que havia ficado em tratamento no Rio, se apresentou nesta quinta-feira em Juiz de Fora, onde o Fluminense se isolou para se preparar para a partida contra o Juventude, neste domingo, em São Januário, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia para os torcedores foi a de que o jogador assegurou sua participação no confronto, mesmo ainda não estando em 100% de suas condições físicas. ?Tenho mais dois, três dias pela frente e acho que vou estar em plenas condições. Quase cem por cento?, afirmou Petkovic. ?Atuei diante do Vasco e Fortaleza em piores condições. Estarei bem diante do Juventude?. A incerteza quanto a participação de Petkovic na partida começou porque as dores em sua coxa esquerda não cessaram. Por isso, o meia havia permanecido no Rio para fazer um tratamento intensivo e somente nesta quinta foi para Minas. Ao chegar em Juiz de Fora, o sérvio participou de um treinamento físico pela manhã e, à tarde, se exercitou com bola. Sobre a classificação para a Copa Libertadores da América, Petkovic assegurou que o grupo não está desanimado e, por depender somente deles, ciente da necessidade de redobrar a atenção, já que nas últimas três partidas pelo Nacional o clube foi derrotado. Em quarto lugar na tabela de classificação do Brasileiro, com 68 pontos, o Fluminense disputa com o Goiás, terceiro com 70, e o Palmeiras, quinto com 67, as duas últimas vagas para a competição continental. ?Estamos fazendo de tudo e dando o nosso máximo. O trabalho é forte e jamais fizemos corpo mole?, disse Petkovic. ?Mas, nos falta concentração nas finalizações e na defesa?.