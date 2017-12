Petkovic já treina no Fluminense O meia Petkovic surpreendeu em seu primeiro treino como jogador do Fluminense, nesta quinta-feira, nas Laranjeiras. Disputou os 90 minutos de um jogo treino entre os reservas tricolores e uma equipe da Terceira Divisão do Estado do Rio, movimentou-se com desenvoltura e cobrou faltas com as duas pernas. O novo reforço, porém, só vai estrear quarta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Antes do coletivo, o meia Felipe desejou boa sorte a Petkovic, o abraçou e falou sobre as qualidades de seu novo companheiro. "É um grande jogador, um craque e será muito bem recebido por todos. O ambiente no clube é ótimo", declarou Felipe, que continuará vestindo a camisa de número 10. Feliz pelo seu desempenho no treinamento, Petkovic disse que espera tornar-se, em breve, ídolo da torcida do Fluminense. Uma coisa, inclusive, não sai de sua cabeça. "Nunca fui campeão brasileiro. Quem sabe não chegou a hora."