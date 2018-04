Petkovic marca e Flamengo supera o Volta Redonda

O Flamengo derrotou o Volta Redonda por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca). O destaque do jogo foi o meia Petkovic, que estreou na temporada com gol em seu primeiro lance, depois de entrar em campo no segundo tempo.

"O jogo estava difícil (2 a 1 para o Volta Redonda), e tive a felicidade de fazer essa jogada bonita", disse o sérvio, de 37 anos. "Essa torcida é maravilhosa. Vocês viram como ela me saudou antes de eu entrar em campo? Sorte que fiz gol. Ela merece", declarou o jogador, ao final da partida.

O atacante Bruno Mezenga também brilhou na segunda vitória do Flamengo na competição. O jogador, que foi revelado na Gávea, nunca havia marcado um gol em 20 partidas no time profissional. Nesta quarta, ele desencantou e fez logo dois gols.

O primeiro gol foi de cabeça. Bola levantada na área e cabeçada certeira do jovem atacante. O segundo foi mais fácil. O meia Vinicíus Pacheco passou pelo marcador, cruzou e Mezenga escorou. A rede balançou e ele comemorou muito.

"Vem mais por aí", prometeu, no intervalo. "O gostinho de marcar é maravilhoso. Sempre faço o meu melhor", emendou o atacante, eufórico com sua atuação. Ele saiu na etapa final para a entrada de Petkovic. Antes, o Volta Redonda fez o gol de honra, com o atacante Tássio.

O gol de Petkovic saiu aos 20 minutos. Em seu primeiro lance, ele dominou a bola na entrada da área, driblou dois zagueiros e chutou colocado para consolidar a vitória do Flamengo.

A partida desta quarta ainda foi marcada pela expulsão do técnico Andrade, conhecido por sua calma na beira do campo. O treinador foi expulso pelo árbitro Luiz Antônio Silva Santos no primeiro tempo, supostamente por reclamação. "Só falei para ele marcar falta no Obina. Ele quer aparecer", declarou Andrade, na saída de campo.

OUTROS RESULTADOS

Em Bacaxá, o Boavista derrotou o Americano, por 2 a 0, e obteve a segunda vitória na Taça Guanabara. Está invicto, com os mesmos pontos de Flamengo e Fluminense pelo Grupo A. Em seus domínios, o Tigres do Brasil superou o Madureira, por 2 a 1. Os dois times possuem três pontos na chave B.

Ficha Técnica

Volta Redonda 1 x 3 Flamengo

Volta Redonda - Everton; China (Andrezinho), Alcir e Herbert e Márcio Loyola; Paulinho, Mário César, Márcio Guerreiro (Guilherme) e Léo Gonçalves; Tássio e Guido (Washington). Técnico: Paulo Cézar Catanoce.

Flamengo - Bruno; Fierro, Everton Silva, David, Ronaldo Angelim e Everton Silva; Toró, Fernando e Kléberson, Vinicius Pacheco (Gil); Obina (Erick Flores) e Bruno Mezenga (Petkovic). Técnico: Andrade.

Gols - Bruno Mezenga, aos 36 e aos 42 minutos do primeiro tempo. Tássio, aos 13, e Petkovic, aos 27 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Márcio Guerreiro, Alcir (Volta Redonda); Obina, Bruno Mezenga, David e Kleberson (Flamengo).

Cartões vermelhos - Hebert e Washington (Volta Redonda).

Árbitro - Luiz Antônio Silva Santos.

Renda e Público - Não disponíveis.

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).