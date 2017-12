Petkovic monopoliza atenções no Flu Na véspera da estréia do Fluminense na Copa Sul-Americana, contra o Santos, em São Januário, falou-se pouco sobre o jogo e muito sobre em quanto tempo o meia Petkovic, novo reforço do clube, entrará em campo pela primeira vez com a camisa tricolor. De acordo com o técnico Abel Braga, contrário à vinda de Petkovic, o jogador sérvio-montenegrino treinará com bola a partir de quinta-feira nas Laranjeiras, mas dificilmente terá condições físicas de atuar domingo, contra o Palmeiras, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. "Tenho que vê-lo no coletivo para depois escalá-lo", limitou-se a dizer o treinador, mantendo um certo mistério. A chegada de Petkovic acarretará mudança na maneira do meia Felipe jogar. É provável que ele exerça função um pouco mais defensiva. Nada, porém, que o chateie. "Não sei em qual posição vou ser escalado, mas o importante é o Fluminense vencer", afirmou Felipe, que considera Petkovic um grande jogador.