Petkovic não comenta acusação O meia Petkovic retornou hoje da viagem que fez à Espanha, para resolver problemas particulares. Ele disse que não acompanhou o episódio da demissão do ex-vice presidente de Futebol Mário César Monteiro e não quis comentar as acusações do dirigente de que seria segregacionista. "Não comento sobre pessoas que não fazem mais parte do Flamengo. O que ele disse não me interessa", afirmou o jogador. Sobre a viagem que fez para a Espanha na semana em que o time estaria treinando em Cachoeiras de Macacu, Petkovic não acredita que isso poderá atrapalhar. "O único problema seria se eu estivesse machucado e não estou", disse. O jogador viajou à tarde para se juntar ao grupo, mas sua escalação para a partida contra o Santos, pelo Torneio Rio-São Paulo, domingo, não está garantida. Ele somente correu pelo gramado, enquanto o elenco fazia o coletivo.