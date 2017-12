Petkovic não deve desfalcar o Vasco Para manter a tradição do clube, o Vasco não treinou hoje em respeito ao feriado de Finados. A ordem foi do presidente do clube Eurico Miranda que também impede as atividades em mais três datas: Sexta-Feira Santa, Natal e Ano Novo. Apesar da paralisação das atividades no Vasco, o meia Petkovic realizou uma ressonância magnética na manhã de hoje para diagnosticar a gravidade de sua contusão muscular na coxa esquerda. Ao final do exame, o médico do clube Lídio Toledo assegurou que o problema não foi grave e, a princípio, existe a possibilidade de o sérvio ser escalado contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. Na segunda-feira, a possibilidade de o técnico do Vasco, Joel Santana, poder escalar Petkovic era praticamente nula. Com a presença do meia, o treinador terá menos um problema para escolher os titulares, já que os atacantes Marco Brito e Anderson, além do meia Róbson Luis, estão contundidos. E o zagueiro Fabiano cumpre suspensão.