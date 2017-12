Petkovic não joga pelo Flu na quarta O meia Petkovic vai desfalcar o Fluminense no jogo decisivo contra o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana - na partida de ida, vitória da equipe carioca por 2 a 1. Em sua estréia com a camisa tricolor, contra o Paysandu, no domingo, o jogador sérvio-montenegrino sofreu estiramento na coxa esquerda, constatado nesta segunda-feira por meio de um exame. Ele deve ficar fora do time por pelo menos dez dias. Apesar da ausência de Petkovic, o técnico Abel Braga descartou qualquer possibilidade de mudar o esquema tático do Fluminense, que precisa de um empate para seguir na competição sul-americana. Quem se classificar, enfrentará o Banfield, da Argentina. "A forma de jogar não muda, senão a equipe nunca vai alcançar o entrosamento que tanto quero", declarou o treinador, propenso a escalar Romeu no lugar do craque, com a intenção de reforçar a marcação no meio-de-campo.