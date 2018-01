Petkovic não treina e é dúvida O meia Petkovic, do Vasco, não participou do coletivo de hoje e passou a ser dúvida para o clássico de domingo contra o Fluminense, pelo Campeonato Estadual. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador foi poupado, mas não deve ser problema para a partida. Já o jovem atacante Ânderson treinou entre os titulares e deve ser confirmado no ataque ao lado de Valdir. Marques ainda não está recuperado de dores no ombro. Ao contrário de Marcelinho Carioca, que atuou normalmente no coletivo e retorna ao time.