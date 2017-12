Petkovic nega ter proposta do Flamengo O meia Petkovic negou nesta segunda-feira que o Flamengo tenho feito uma proposta por sua contratação e afirmou que seu desejo é o de cumprir o contrato com o Fluminense. O sérvio informou que tem contrato com o Tricolor até o final de 2006 e, por isso, dificilmente sairá do clube. ?Ser cobiçado é uma coisa boa. O Flamengo tem uma torcida grande, fui ídolo lá, só que tenho contrato de mais um ano com o Fluminense?, disse Petkovic. Outra dificuldade para ele deixar as Laranjeiras é a multa rescisória: dois milhões de euros. ?Além disso, ninguém de lá falou comigo ou com o meu procurador.? Após a goleada de domingo, sofrida para o Fortaleza, por 5 a 1, a boa notícia para o técnico do Fluminense, Abel Braga, foi o retorno do lateral-direito Gabriel, no confronto contra o Juventude. O jogador se recuperou de uma contratura na panturrilha direita e afirmou que o objetivo do time ainda é conquistar uma vaga na Taça Libertadores da América. "Não posso admitir que algumas pessoas pensem que há jogadores desinteressados no Fluminense. Os mais preocupados com os bons resultados somos nós. Sabemos que a conquista de uma vaga na Taça Libertadores será a valorização do nosso trabalho e vamos fazer de tudo para atingir este objetivo?, afirmou Gabriel.